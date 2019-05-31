Binali Yıldırım, Uber sürücüleriyle görüştü: Yarın çalışın, öbür gün gelin bana

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Uber sürücüleriyle yaptığı görüşmede, 'Yarın çalışın, öbür gün gelin bana o işi konuşalım. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz' dedi.

Uber’in Türkiye’den çekilme kararı alması ve sistemin yarından itibaren kapatılacağını öğrenen sürücüler, AKP İstanbul İl Binası önünde Binali Yıldırım ile görüştü.

Sistemin yarından itibaren kapatılacağı ve sorunlarını aktararak mağdur olduklarını dile getiren sürücüler, Yıldırım lehine slogan attı.

Beş yıldır Uber’in Türkiye’de hizmet verdiğini belirten sürücüye karşı Binali Yıldırım ise, Uber’in yaklaşık bir yıldır vergi vermeye başladığını belirtti.

Yıldırım, "Bunlar bu kararı şimdi almamıştı, bunlar bu kararı çok önce almıştı. Normalde bu kararı sizinle paylaşması gerekiyordu. Size karşı dürüst davranmadı. Bir yıl oldu vergi vermeye başladı. Ben olayı biliyorum, bana bir şey anlatmayın. Sizleri de biliyorum, adamları da biliyorum. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Bu işe çözüm üretmek zorunda olduklarını dile getiren Yıldırım, “Elin adamı karar vermiş, ‘çekileceğim’ diye. Yarın iki tane daha yanında adam getir, bu işlerle ilgili hazırlığınızı yapın, getirin bana. Arkadaşlar UBER var ya da yok, önemli değil. Siz bana lazımsınız. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde yaşayacağız, geleceğimiz de ortak, sevincimiz de ortak, üzüntümüz de ortak. Yarın çalışın, öbür gün gelin bana o işi konuşalım. Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.