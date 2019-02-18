Binali Yıldırım: TBMM Başkanlığı'na Celal Adan vekalet edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olması nedeniyle TBMM Başkanlığı'ndan istifa eden Binali Yıldırım veda konuşması yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim. Yemekten sonra istifa dilekçemi Meclis Başkanlığı'na veriyorum" dedi.

Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini bırakması nedeniyle bir veda yemeği düzenledi. Yıldırım burada bir konuşma yaptı.

Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Görevi Celal Adan'a devredeceğim. Seçilecek yeni başkana başarılar diliyorum.

Yürütmede bürokrasiyi hızlandırmak ve istikrarı temin ettirmektir.

Türkiye'de 99 yılda 65 hükümet kurulmuştur. 65. Hükümetin Başbakanı ve parlamenter sistemin son Başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi..

Kısacası hükümetin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27. döneme 600 milletvekili ile başladık.

Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27. dönemi aştık.

YENİ SİSTEME GÖRE MECLİS'TE DÜZENLEMELER YAPTIK

Tabiatıyla 1 Nisan tarihine geldiğimizde mutlaka Meclis'in milletvekili sayısında bir değişiklik olacak. Ama nasıl bir değişiklik olacak onu şimdiden söylemiyoruz, sürpriz olsun. Milletvekili sayımızın 600'a çıkması sebebiyle takdir edersiniz ki Halkla İlişkiler binamızda bazı ihtiyaçlar hasıl oldu.

Komisyon, personel odalarında düzenleme yapma ihtiyacı oldu. 53 yeni çalışma yeri milletvekillerimiz için yer oluşturduk. Yeni sisteme göre düzenlemeler yaptık. Hükümet, komisyon ilişkileri bakımından Meclis'te, genel kurulda birtakım değişikliklere gittik.