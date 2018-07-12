Binali Yıldırım, TBMM Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi üçüncü turda tamamlandı. Binali Yıldırım 335 oy olarak seçimi kazanan isim oldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanının seçimi için toplandı. Başkanlık seçiminde AKP'nin adayı Binali Yıldırım, CHP’nin adayı Erdoğan Toprak, HDP’nin adayı Meral Danış Beştaş, İyi Parti’nin adayı Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi’nin adayı Cihangir İslam yarışıyor. MHP, Meclis Başkanlığı seçiminde AKP'nin adayını destekledi.

Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Meclis Başkanı seçilmiş olacak.

İlk turda 581 milletvekili oy kullandı. Binali Yıldırım 331, Erdoğan Toprak 134, Meral Danış Beştaş 65, Hayrettin Nuhoğlu 43 oy ve Cihangir İslam 4 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı. 400 oya ulaşan aday olmadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda Yıldırım 336, Toprak 131, Beştaş 65, Nuhoğlu 42 ve İslam 4 oy aldı.

Üçüncü turda 335 oy alan Binali Yıldırım, yeni TBMM Başkanı oldu.