Binali Yıldırım: Suriyeliler ilanihaye kalıcı değil

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, dün basın mensuplarıyla bir araya gelen Binali Yıldırım’ın ‘Suriyeli mülteciler ilanihaye kalıcı değildir. (Suça) karışan olursa tutarız kulaklarından geldikleri yere göndeririz’ dediğini yazdı.

TBMM Başkanlığından istifa etmeden AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım, dün İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Yıldırım’ın toplantıda Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Suriyelilerin kalıcı olmadığını savunarak suça karışan olursa “tutarız kulaklarından geldikleri yere göndeririz” ifadesini kullandığını yazdı.

Öztürk’ün aktardığına göre Yıldırım özetle şunları söyledi:

“Biz Suriye’de insanların ölmemesini sağlamak için varız. Suriye’nin huzura ermesini sağlamak için oradayız. Bir de misafir ettiğimiz insanların memleketlerine, evlerine dönmelerine imkan oluşturmak için oradayız. Fırat’ın doğusu da bununla ilgili... Suriyeli mülteciler ilanihaye kalıcı değildir.

Burada kaldıkları süre içerisinde hiç bir zaman suç teşkil edecek faaliyetlerin içine girmelerine, İstanbulluların can ve mal güvenliğini tehdit etmelerine, müsamaha göstermemiz söz konusu değildir. Sıfır tolerans. Eğer bu işlere karışan olursa, tutarız kulaklarından geldikleri yere göndeririz.

Geçici koruma statüsü verildi. Böylece takipleri sağlandı. Bizim değerlerinimizi tanımayanlara ve haksız rekabete de göz yummayacağız.”