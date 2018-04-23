Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak milletvekili listesinde olmayacak

AKP, 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili aday listesini şekillendirmeye başladı. Seçimleri kazanacağını düşünen Erdoğan, bakan yapmayı planladığı isimlere milletvekili listesinde yer vermeyecek.

24 Haziran seçimleri öncesi AKP'de aday çalışmaları Erdoğan başkanlığında başladı.

AKP kulislerinde, yeni dönemde Başbakanlık görevinin kalkacak olması nedeniyle Binali Yıldırım’ın, ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak değerlendirileceği belirtiliyor. Bu sebeple Binali Yıldırım’ın yeni dönem için milletvekili adayı yapılmayacağı AKP kulislerinde dolaşan güçlü iddialar arasında.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan’ın, hâlen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül gibi isimleri, yeni hükümet sisteminde de bakan olarak atayacağı, bu nedenle milletvekili aday listesinde yer almayacakları konuşuluyor. MKYK’nın aksi yönde karar almaması durumunda, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Veysel Eroğlu ve Lütfi Elvan’ın ise 3 dönem kuralı nedeniyle, liste dışı kalacakları ancak bu isimlerden bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni yapıda görevlendirilebilecekleri ifade ediliyor.

Mevcut milletvekillerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Müezzinoğlu ve Beşir Atalay’ın ise adaylık başvurusunda bulunmayacakları değerlendirmesi yapılıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da bu dönem aday olmayacağı iddia ediliyor.