Binali Yıldırım sorusuna 'özel yaşam' denilip yanıt verilmedi: Bu atama özel yaşam mı?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Binali Yıldırım ile ilgili Meclis'e sunduğu soru önergesi 'kişilik ve özel yaşama ilişkin' denilerek işleme alınmadı. Önergede 'Binali Yıldırım’ın Başbakanlık yaptığı dönemde, Çankaya Köşkü’nde eşi Semiha Yıldırım’a ev işlerinde yardım eden 3 temizlik personelini müşavirlik kadrosuna atadığı' iddiası yer alıyordu.

Meclis Başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Binali Yıldırım’la ilgili soru önergesini “kişilik ve özel yaşama ilişkin konular” içerdiği iddiasıyla işleme almadı.

Soru önergesinde, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım’ın, Başbakanlık yaptığı dönemde, Çankaya Köşkü’nde eşi Semiha Yıldırım’a ev işlerinde yardım eden 3 temizlik personelini müşavirlik kadrosuna atadığı” iddiası yer alıyordu.

Tanal’ın, sunduğu soru önergesi şöyleydi:

1- Sayın Binali Yıldırım, Başbakanlık görevindeyken taşındığı Çankaya Köşkü’nde muhterem eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendiye ev işlerinde yardımcı olan, hizmetini gören, konutun temizliğini yapan 3 kadın personelin, Başbakanlık lağvedildikten sonra müşavirlik kadrolarına atandıkları doğru mudur?

Şayet doğru ise söz konusu 3 temizlik personeli, müşavirliğe atanma şartlarını taşıyor mu?

2- Başbakanlık döneminde Çankaya Köşkü’nde Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’a yardım eden 3 kadın temizlik personeli şu anda nerede görev yapmaktadır?

3- Binali Yıldırım’ın “son Başbakan” sıfatıyla attığı imzayla kaç kişi müşavir olarak atanmıştır. Müşavirlik görevine getirilen bu kişilerin isimleri nedir?

4- Yine Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı görevinin son gününde 70 kişiyi de müşavirlik kadrosuna atadığı doğru mudur? Şayet doğru ise bu 70 kişi kimlerdir ve şu anda hangi kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar?

5- Şu an AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım’ın asli görevi, birilerine makam-mevki dağıtmak mıdır?

Binali Yıldırım, oturduğu her koltukta kalmaya az bir süre kala hizmetine koşuşturan personeli üst görevlere mi getirmiştir?

6- Türkiye diplomalı işsizler ordusuna dönmüşken, atanamayan öğretmenlerin, çocuğuna okul kıyafeti alamayan babaların intihar ettiği, amelelik yapan üniversitelilerin inşaattan düşüp hayatını kaybettiği haberleriyle karşılaşılan bir ülkede, Binali Yıldırım, hangi mevzuatı, hangi liyakat esaslarını, hangi vasıfları, hani mesleki yeterlilik şartlarını dikkate alarak emrinde çalışanlara müşavirlik yolu açmıştır?