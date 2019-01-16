'Binali Yıldırım seçilince istifa edecek, yerine Bilal Erdoğan geçecek' iddiası

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, “'Binali Yıldırım seçilince istifa edecek, yerine de Bilal Erdoğan geçecek!' iddiası" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

"Bir kere baştan söyleyeyim: Başlıkta okuduğunuz bu iddia Zaytungvari bir haber ama Zaytung’dan falan değil! Bu haber, daha doğrusu bu senaryo Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu kesinleştikten hemen sonra ortaya atıldı fısıltı şeklinde ama son zamanlarda şehirdeki AK Partili seçmenin tamamı dahil, herkesin konuştuğu bir iddiaya dönüştü" diyen Yılman, iddiaların gittikçe yayıldığını belirterek "çöp" olarak tanımladığı söylentiye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Aslında hakikaten “çöp” gördüğüm bu senaryo üzerinden yine yazmazdım ama önceki gün çok aklı başında sandığım, zekasına, vizyonuna güvendiğim bir arkadaşım tarafından Whatsapp’tan iletilince… Ve dün de telefonda görüştüğüm İstanbul AK Parti teşkilatında görevli bir kaynağım, “Sokaktaki seçmenin kafası karışmış durumda. Sordukları ilk soru, ‘Binali Yıldırım koltuğu alıp Bilal’e devretmek için mi yapıyor bunu?’ oluyor. Asılsız bir senaryoyu yalanlamak zorunda kalmak, sokakta görev yapan hepimizi yoruyor! ” şeklinde dertlenince…

“Yazayım artık” dedim.

Elden ele, kulaktan kulağa dolaştırılan senaryoda şöyle deniliyor:

“Binali Yıldırım’ın niye istifa etmediği artık çok net ortaya çıktı!

Yıldırım kendi için değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan için sahaya indi çünkü.

Asıl İBB Başkanı olacak kişi Bilal Erdoğan.

Yıldırım sadece bunun alt yapısını yapıyor.

Peki nasıl olacak bu iş?

Şöyle: Yasalara göre seçilen kişi 15 gün içerisinde mazbatasını almaz ise başkanlığı düşüyor.

Bilal Erdoğan, İstanbul’un herhangi bir ilçesinden birinci sıradan meclis üyesi adayı yapılacak. Yıldırım seçimi kazandıktan sonra da 15 gün içerisinde mazbatasını almayacak ve TBMM Başkanlığı görevine devam edecek.

Ve bunun üzerine belediye meclis üyeleri seçime gidecek ve Binali Yıldırım’ın yerine Bilal Erdoğan seçilecek!”

Evet. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur. İşte Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmemesine bağlantılı olarak uydurulan senaryo bu.

Ve dedim ya, bu uydurulan senaryo şu anda herkesin diline pelesenk olmuş durumda…

Yani inanmıyorum. Asla inanmadım ama düşünün duyduğum ilk andan beri “ÇÖP bir senaryo” dediğim halde ben bile Yıldırım’a yakın isimleri arayıp sordum.

Oradan gelen yanıt da aynen şu oldu değerli okurlarım: “Bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış!”