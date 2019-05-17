Binali Yıldırım operada protesto edildi: Her şey çok güzel olacak

Haliç Kongre Merkezi'nde Yeniden Doğuş operasını izlemeye giden Binali Yıldırım, 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla protesto edildi.
Cuma, 17 Mayıs 2019 07:19

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan Yeniden Doğuş operasının Haliç Kongre Merkezi’ndeki dünya prömiyerine katılan AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım protesto edildi.

Yıldırım salonda “Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganlarıyla karşılaştı.

Binali Yıldırım salondan ayrılırken yeniden başlayan sloganlara, alkış ve selamla karşılık verdi.