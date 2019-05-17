Haliç Kongre Merkezi'nde Yeniden Doğuş operasını izlemeye giden Binali Yıldırım, 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla protesto edildi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan Yeniden Doğuş operasının Haliç Kongre Merkezi’ndeki dünya prömiyerine katılan AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım protesto edildi. Yıldırım salonda “Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganlarıyla karşılaştı. Binali Yıldırım salondan ayrılırken yeniden başlayan sloganlara, alkış ve selamla karşılık verdi. Binali Yıldırım operada protesto edildi: Her şey çok güzel olacak https://t.co/wW34C3kA3H pic.twitter.com/wP3pMz5e5V — soL Haber (@solhaberportali) 17 Mayıs 2019