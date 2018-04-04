Binali Yıldırım Moğolistan'a gidiyor

Binali Yıldırım, Moğolistan'a üç günlük resmi ziyarette bulunacak.

Başbakan Binali Yıldırım, 5-8 Nisan'da gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Moğolistan Devlet Başkanı Battulga tarafından kabul edilecek, Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile Moğolistan Başbakanı Ukhnaa ile bir araya gelecek.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa'nın davetine icabetle gerçekleştireceği ziyaret 5-8 Nisan'da yapılacak.

Ziyaret kapsamında başkent Ulanbatur'da Moğolistan Başbakanı Ukhnaa ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak Yıldırım, Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa Battulga ve Moğolistan Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.