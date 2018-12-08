'Binali Yıldırım kendi ekibini kuruyor, istifalar başladı'

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak göstermesi beklenen Binali Yıldırım'ın kendi ekibini kurduğu, istifaların başladığı ileri sürüldü.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı olarak adı geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kendi ekibini kurduğu, istifaların başladığı ileri sürüldü.

Sözcü'den Veli Toprak'ın iddiasına göre, AKP'nin İstanbul'da aday göstermesine kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım hazırlıklara başladı.

Genel merkezin planladığı bazı ilçe adaylarına karşı çıktığı ve "Benim bazı ilçelerle ilgili önerim var" dediği ileri sürülen Yıldırım'ın, kendine yakın bürokratları da istifa ettirdiği iddia edildi.

İddiaya göre, Yıldırım'ın yeğeni olan Cem Murat Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti.

Cem Murat Yıldırım'ın İstanbul'un ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösterileceği öne sürüldü.