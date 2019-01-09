'Binali Yıldırım kazanırsa belediye başkanı olmayacak'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 31 Mart seçimlerine ilişkin 'Deniyor ki, Binali Bey, İstanbul Belediyesi’ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı’na geri dönecek' iddiasında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Best FM’de katıldığı programda, 31 Mart seçimlerine ilişkin olarak ilginç bir iddiayı gündeme getirdi.

Odatv'de yer alan habere göre, “İstanbul’un üzerindeki Ankara vesayeti, saray vesayeti, Recep Tayyip Erdoğan vesayeti olmasın istiyor İstanbullu" diyen Özel, "Deniyor ki, Binali Bey, İstanbul Belediyesi’ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı’na geri dönecek. İstanbul’u kazandığı takdirde, Belediye Meclisi’nden bir başkası gelecekmiş diyorlar. Biz Binali Bey’in bu seçimi kazanacağına inanmıyoruz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a seçilecek ve dünyanın gözbebeği bir kenti yaratmak için ne gerekiyorsa onu yapacak” ifadelerini kullandı.