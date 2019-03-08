AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 'Kadına verilen değer bakımından birçok Avrupa ülkesinden daha öndeyiz. Her geçen sene hem siyasette hem sosyal hayatta daha ilerideyiz' dedi.

AKP'nin ü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, FOX TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

"İnsanların yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalıştık. İstanbul, Türkiye'ye göre daha küçük ama sorunları daha karmaşık. İstanbullular, zaten problemleri çözeceğimi biliyor. Ekrem İmamoğlu kendi halinde çalışıyor başarılar dilerim" diyen Yıldırım, "Benim düşünce ve inancımda insanları ayrıştırmak yok. Özellikle söylüyorum nihayetinde belediye başkanı seçeceğiz. Başka yere taşırsak şehrin sorunlarını ve yaşayanları ihmal etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

8 Mart dolayısıyla da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Kadına verilen değer bakımından birçok Avrupa ülkesinden daha öndeyiz. Her geçen sene hem siyasette hem sosyal hayatta daha ilerideyiz. Üniversitedeki kız öğrencilerin sayısı şu an erkeklerden daha fazla. Kadınlara kota koymak onlara haksızlık bunun yerine fırsat tanımalıyız. Kadınlarla ilgili zihinsel bir değişime ihtiyacımız var" diye konuştu.