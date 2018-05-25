Binali Yıldırım, İzmir'e yapılacak havalimanının adını açıkladı

Binali Yıldırım, İzmir'e yapılması planlanan yeni havalimanının adını duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP İzmir milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Yıldırım, dolardaki yükselişin adını anmayarak "Türkiye ekonomisine yönelik yalan yanlış iddialarla vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar" dedi.

Başbakan; "2008’de, 2009’da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye’yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD’de meydana gelen olayların bizim ekonomimiz de etkilediği malum. Ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerinde. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir"ifadelerini kullandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ikinci pist yapılacağını belirten Başbakan Yıldırım, İzmir Alaçatı'da yapılması planlanan yeni havalimanının adının “Ekrem Pakdemirli Havalimanı” olacağını açıkladı.

2015'te ölen Ekrem Pakdemirli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XVIII., XIX., XX. ve XXI. dönemlerde ANAP'ın Manisa Milletvekili olarak, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı.

Pakdemirli, Akbank yönetim kurulu üyeliği, Vestel Elektronik A.Ş. Vestel Beyaz Eşya A.Ş adlı özel şirkette Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. adlı ticari şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevresel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmişti.