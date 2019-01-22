'Binali Yıldırım istifa kararını değiştirdi' iddiası

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa seçeneğini yeniden gündemine aldığı ileri sürüldü.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istifaya gerek yok" açıklaması sonrası konunun kapandığını açıklamıştı.

Ancak gelen eleştiriler ve parti içindeki tartışmaların ardından Binali Yıldırım'ın istifa seçeneğini yeniden gündeme aldığı ileri sürüldü.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Yıldırım'ın "istifa" kararının dayanağı olarak son dönemde, yaptığı açıklamalar gösteriliyor. Daha önce istifa ile ilgili sorulara "İstifa gündemimizde yok" sözüyle yanıt veren Yıldırım, geçen hafta sonu istifa tartışmalarını anımsatan bir gazeteciye, "Bir şeyi karıştırıyoruz, henüz kimse aday falan değil. Belediye başkanlığı adaylığı kesinleşen bir Allah'ın kulu bile yok. Sadece niyetlerini açıkladılar ve buna YSK, 19 Şubat'ta müracaatlar başladıktan sonra karar verecek. 3 Mart'ta da listeler yayımlanacak, asıl adaylar da orada netlik kazanacak. Ben buraya TBMM başkanı sıfatımla geldim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın istifa konusunu yeniden gündeme almasındaki bir başka etken olarak ise AKP içindeki baskı gösteriliyor. AKP'de bazı parti yöneticileri açık açık Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini ifade ediyor. Parti içinde TBMM Başkanlığı bekleyen ya da kendilerine yakın isimlerin başkan olması için kulis yapan gruplar, Anayasa'nın 94. maddesinin açık olduğunu ifade ediyorlar.

Kulislerde Yıldırım'ın istifa etmemesinin, farklı spekülasyonlara yol açtığına dikkat çeken bazı parti yöneticileri, Yıldırım'ın adaylığının 19 Şubat'ta adayların isimlerinin YSK'ye iletilmesi ile resmileşeceğini ve 3 Mart'ta da kesinleşeceğini belirterek, "Yıldırım'ın adaylığının resmileşmesi sürecinde istifa edebileceğini" ifade ediyorlar.

Bir parti yöneticisi, "Artık bu tartışmayı sürdürmenin anlamı yok. Yıldırım istifa etmeli, edeceğine de inanıyorum" görüşünü dile getiriyor.

AKP kulislerinde reddedilmeyen istifa iddiası ile ilgili de de bir kaç seçenek konuşuluyor. Bu konuda AKP kulislerinde de dile getirilen tarih olarak belediye başkan aday listelerinin YSK'ye iletileceği 19 Şubat ile kesin aday listelerinin ilan edildiği 3 Mart işaret ediliyor. Yıldırım'ın bu konuda görüş sorduğu bazı milletvekillerine de istifa için en uygun zaman olarak "3 Mart'ı işaret ettiği" yorumu yapılıyor.