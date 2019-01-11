Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, 'Binali Yıldırım istifa etmezse İstanbul'daki seçim iptal edilebilir' dedi.

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı görevinden istifa etmemesi durumunda 'tam kanunsuzluk' halinin oluşacağını, bunun İstanbul'daki seçimlerin iptaline yol açabileceğini söyledi.

Aktan, "Olay etik boyutun ötesindedir. Belediye başkan adaylığı tamamen siyasi bir faaliyettir, burada hiçbir tereddüt yoktur, ‘siyasi faaliyet değildir' demek mümkün değil" dedi.