Binali Yıldırım: İstanbul seçimlerinde küçük bir arıza çıktı, bu arızayı gidereceğiz

31 Mart seçimlerini kaybeden Binali Yıldırım, 23 Haziran'da yenilenecek seçim öncesi, 'Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı. 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz' dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"31 Mart'ta seçimler yapıldı. İstanbul seçimlerinde ilçeler tamamlandı. Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı" diyen Yıldırım, "23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz ve İstanbul'un aydınlık yarınları için hep beraber ve birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Bütün İstanbullu hemşehrilerimize duyduğunuz güven ve destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin 23 Haziran'a kadar artarak devam etmesini de bekliyorum" ifadesini kullandı.