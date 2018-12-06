Binali Yıldırım İstanbul için ilk adımı Çin'de attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı neredeyse kesinleşen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bu konuda ilk adımı Çin'de attı, Xi'an'a kardeş şehir olmayı önerdi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı konusunda ilk adımı Çin'de attığını söyledi.

Sarıkaya, "Yıldırım İstanbul için ilk adımı Çin'de attı: Xi'an'a kardeş şehir olmayı önerdi" başlığıyla yayımlanan yazısında, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım İstanbul adaylığı konusundaki ilk adımı, Pekin’deki iki günlük resmi temaslarının ardından dün geldiği, Terra-Cotta (toprak askerler) vatanı Xi’an’da (Şian) attı" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Heyetler arası nezaket cümlelerinin sıralanmasının ardından Yıldırım söze girdi; 'İpek Yolu’nun doğudaki başlangıç şehri Xi’an ile batıdaki bitiş şehri İstanbul’un kardeş şehir olmasını öneriyorum.' Konya ile de kardeş şehir olan Xi’an Eyalet Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Heping öneriyi anında kabul etti. Böylece Yıldırım, İstanbul için seçilmesi halinde ilk icraatı sayılacak adımını Çin’in Xi’an kentinde attı."

ADAYLIĞININ 22 ARALIK'TA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Binali Yıldırım'ın 22 Aralık'ta resmen duyurulması bekleniyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçerken, AKP'den henüz bu yönde bir haber gelmedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden Binali Yıldırım'ı işaret etti. Erdoğan, Venezuela dönüşü yaptığı açıklamada, "Meclis'te bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal bir şey olamaz. İstanbul adayı ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atacağız" demişti.