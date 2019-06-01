Binali Yıldırım: İSPARK nasıl zarar etmiş kafam almıyor

AKP Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,katıldığı bir televizyon programında İSPARK’ın zarar etmesine ilişkin sorulan soruya "Onu ben de anlamış değilim. Benim de kafama yatmıyor” yanıtını verdi. Yıldırım, İSPARK’ta ilk 1 saati ücretsiz yapacağız diyerek sözlerine devam etti.
350 MİLYON LİRA CİROLU İSPARK SADECE BİNDE 3 KÂR ETMİŞ
Geçtiğimiz ay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı faaliyetler raporuna göre neredeyse hiçbir yatırım maliyeti bulunmayan İSPARK’ın 2018 yılı cirosu 351 milyon lira olarak gerçekleşirken, kârı ise sadece 1 milyon 77 bin lira olduğu, yani yalnızca binde 3 oranında kâr ettiği açıklanmıştı.