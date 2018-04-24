Binali Yıldırım İspanya'ya gitti

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesinde havalimanında yaptığı açıklamada 'İspanya ve Türkiye stratejik ortak ve aynı zamanda NATO'da müttefik iki ülkedir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya gitti. İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, İspanya ile Türkiye arasında hükümetlerarası zirvenin 2008 yılında kurulduğunu, ve ilk toplantısı 2009'da gerçekleştirdiğini söyledi. En son toplantının 2014'te Türkiye'de yapıldığını belirten Yıldırım 'Bu ziyaret vesilesiyle mevkidaşım Rajoy'la Türkiye İspanya ilişkilerinin bugünü ve geleceğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ülkelerimizde ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ile İspanya ve Türkiye' nin bu gelişmeler karşısındaki tutumu da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. İspanya Türkiye stratejik ortak ve aynı zamanda NATO da da müttefik iki ülkedir" dedi. Yıldırım, 2005 yılında iki ülkenin Medeniyetler İttifakına eşbaşkanlık yaptığını hatırlattı.

Türk ve İspanyol işadamlarıyla da bir araya geleceklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Bu ziyaret vesilesiyle ekonomik konuları da kapsamlı bir şekilde ele alacağız. İspanya ile ticaretimiz 2017 yılında yüzde 19 artış göstermiştir. Yüzlerce İspanyol şirketi Türkiye'de yatırım yapmaktadır. Bu çerçevede düzenlenecek iş forumuna da katılıp işadamlarına hitap etme şansımız olacak" diye konuştu.

İspanya Başbakanı Rajoy ve İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor ile bir araya gelecek olan Yıldırım'ın İspanya Kralı 6. Felipe tarafından da kabul edileceği bildirildi.