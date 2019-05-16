Binali Yıldırım, İmamoğlu'nu hedef aldı: Görevde olduğu süre boyunca...

AKP'nin yıllardır yönetimde olduğu kentte toplu taşıma ve suda seçim yenilgisinden sonra indirime gidilirken, AKP adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirdiği indirimin seçim iptali sonrası hayata geçirilmesi sonrası AKP adayı Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

Yıldırım, indirimlerin İBB Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından “Devamı gelecek” dedi.

“Görevde olduğu süre boyunca sözlerini yerine getirmek yerine veri çalmayla, musakka-antrikot muhabbetiyle uğraşanların sebep olduğu arızalar gideriliyor" diyen Yıldırım, "AK Parti’nin teklifiyle 2 gün içinde hayata geçen bu yeniliklerin inşallah devamı gelecek" ifadelerini kullandı.