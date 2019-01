Binali Yıldırım: İmam hatiplerin Türkiye'nin geleceğinde önemli görevleri olacak, altyapıyı hazırladık

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri’nin üçüncüsü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılırken, törene Meclis Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkanı Binali Yıldırım, imam hatip okullarının Türkiye’nin geleceğinde geçmişinden çok daha önemli görevi olduğunu söyledi. Bunun için gereken her türlü altyayıpıyı gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, “Maalesef geçmişte kılık kıyafetle, şekille uğraşmaktan çocuklarımızın zihinlerinin içindeki cevheri görmez olduk. Ve AK Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat’ın karanlık mirası olan ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Bu okullardan sadece imam çıksın başka bir hayalleri olmasın diye konulan katsayı zincirini milletimizle birlikte parçaladı” dedi.

Yıldırım, “Şimdi asıl iş gençler size düşüyor. Biz bir anlamda tohumu toprakla buluşturduk. Gerisi size kalmış” dedi. Yıldırım sözlerin şöyle sürdürdü:

“Hepimiz biliyoruz rabbimizin ilk emri ikra. Okuyacağız. Daha çok dünyayı tanıyacağız. Daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, teknolojide, mühendislikte, ekonomide, kültürde-sanatta, her alanda gerçek bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini herkese göstereceksiniz. Herşeyden önce iyi bir insan olacaksınız. Attığımız her adımda, dokunduğunuz her canlıda, bulunduğunuz her ortamda bir Müslümanın en büyük sorumluğunun örnek olmak olduğunu aklınızdan çıkarmayacaksınız. İki kanadı da sağlam bir uçak gibi olacaksınız. Bir kanadınız dünya diğer kanadınız ahiret olacak.”

Bilimde kültürde sanatta İslam’ın ışığında önder siz olacaksınız. İnsanlardan müsaade isteyeceksiniz, önce siz dinleyeceksiniz, sonra anlatacaksınız. Başkalarına asla dayatma içinde olmayacaksınız. Geçmişte bize yapılanları biz başkasına yapma hevesinde olmayacağız... Ülkesinin değerleriyle barışık, ilhamını bu gelenekten alan, İslam’ın bir estetik dini olduğunu dünyaya gösteren kültür ve sanat eserleri ortaya koyan insanlardan olun istiyorum. Bugün bu salondan bir Sinan, bir Itri, bir Fuzuli, bir Cemil Meriç, bir Necip Fazıl çıksın istiyorum.”