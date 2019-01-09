Binali Yıldırım: İmam hatiplerin Türkiye'nin geleceğinde önemli görevleri olacak, altyapıyı hazırladık

Meclis Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, imam hatip okullarının Türkiye’nin geleceğinde geçmişinden çok daha önemli görevi olduğunu, bunun için gereken her türlü altyapıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri’nin üçüncüsü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılırken, törene Meclis Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkanı Binali Yıldırım, imam hatip okullarının Türkiye’nin geleceğinde geçmişinden çok daha önemli görevi olduğunu söyledi. Bunun için gereken her türlü altyayıpıyı gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, “Maalesef geçmişte kılık kıyafetle, şekille uğraşmaktan çocuklarımızın zihinlerinin içindeki cevheri görmez olduk. Ve AK Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat’ın karanlık mirası olan ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Bu okullardan sadece imam çıksın başka bir hayalleri olmasın diye konulan katsayı zincirini milletimizle birlikte parçaladı” dedi.

Yıldırım, “Şimdi asıl iş gençler size düşüyor. Biz bir anlamda tohumu toprakla buluşturduk. Gerisi size kalmış” dedi. Yıldırım sözlerin şöyle sürdürdü: