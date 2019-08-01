Binali Yıldırım İDO geçmişini yine unuttu: Akraba atamalarını eleştirdi

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, akraba atamalarını eleştirerek 'Nepotizm çağlardan beri insanlığın en büyük sorunlarından biridir' dedi. Yıldırım, İDO Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde akrabalarına İDO'nun büfelerini dağıttığı için görevden alınmıştı.

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da AKP üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda akraba atamalarını eleştirdi.

Yıldırım yaptığı konuşmada, ''Her ne kadar kanunlar, mevzuatlar cevaz verse de yöneticilerin kamu imkanlarını kullanırken vatandaşın emanet ettiği sorumlu olduğu yerlerde görev yaparken halkın vicdanını rahatsız edecek tasarruflarda bulunmaması esastır'' dedi.

''Halkı rahatsız eden, tabiatıyla bizi de rahatsız eder'' diyen Yıldırım, "Burada 'efendim senden daha fazla var, benden daha az var' gibi bir kavga da işi daha vahim hale getirebilir. O yüzden Nepotizm çağlardan beri insanlığın en büyük sorunlarından biridir'' sözlerini sarf etti.

İDO'DAN NEDEN KOVULDUĞUNU UNUTTU

Yıldırım 1999 yılında İDO Genel Müdürlüğü döneminde, akrabalarına İDO'nun büfelerini dağıttığı için görevden alınmıştı.