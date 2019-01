Binali Yıldırım: Hayvanlar da canlıdır...

Meclis Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Adalar'da faytona son vereceklerini belirtirken, 'Hayvanlar da canlıdır. Onların hakkını hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir' dedi.

Meclis Başkanlığı görevini bırakmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayı olan Binali Yıldırım'dan seçimlere ilişkin açıklama geldi.

"İnşallah 31 Aralık akşamı itibariyle 39 ilçe+ büyükşehir olarak aziz İstanbulluların güveni ve teveccühünü kazanmış biçimde İstanbul'un geleceği için bismillah deyip başlarız" diyen Yıldırım, "Şu ana kadar partiler tarafından açıklanan iki aday var. Birisi Cumhur İttifakı'nın diğeri de diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu. Kendisine hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum" dedi.

Adalar'daki faytonlara ilişkin de konuşan Yıldırım, "Bu rezilliğe son vereceğiz her şey para değil" ifadelerini kullandı.

"Hayvanlar da canlıdır. Onların hakkını hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir" diyen Yıldırım, "Hayvanların bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmiyoruz uygun bulmuyoruz. Büyükada, diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun insani bir yanı yok. Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa, her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır" diye konuştu.