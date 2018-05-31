Binali Yıldırım: Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu da aynı olacak

Başbakan Binali Yıldırım, 'Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak' açıklamasında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Menbiç tartışmalarına ve Fırat'ın doğusuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz" diyen Yıldırım, "Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız buŞimdi Menbiç konusunda ısrarımız sonucu bir noktaya gelindi ve burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor" ifadelerini kullandı.