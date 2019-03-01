Binali Yıldırım: Esenler otogarını kaldıracağız, üç otogar yapılacak

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenler'deki otogarı kaldıracaklarını dile getirdi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanal D canlı yayınında seçim çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yıldırım, Esenler'deki otogarı kaldıracaklarını belirterek, "Artık oraya giriş-çıkış zorlaştı. Ciddi anlamda şehir içi trafiğini tıkayan bir hale geldi. Orası kalkacak, uydu dediğimiz, yeni havaalanına yakın 2 tane, Tuzla'da da 1 tane olmak üzere 3 otogar yapılacak. Oralara da raylı sistem, toplu taşıma yaptığımız için nasıl bir havaalanına bir insan gidiyorsa otobüs terminaline de gidebilecek. Birbiriyle entegre bir sistemi gerçekleştireceğiz. Bütün bunların amacı şehir içine yolculuk harici akını, lojistik amaçlı trafiği dışardan şehir merkezine değil, şehrin çeperlerinde tutup oradan içeriye ihtiyaç kadar getirmek" dedi.

"Halkalı, Ambarlı tarafından Pendik tarafına deniz hattı kuracağız, ro-ro taşımacılığı. İkincisi TEM'in daha kuzeyinde lojistik merkezler kuracağız. Şehrin içine gelecek her türlü mal lojistik merkezlerde toplanacak, büyük araçlarla Anadolu'dan Avrupa'dan buraya gelecek" diyen Yıldırım, "Buradan daha küçük araçlarla alıp perakendeye, tüketicilere, İstanbullulara dağıtılacak. Bu lojistik merkezlerle şehir içi trafiğin büyük araçlarla tıkanmasının önüne geçilecek" ifadelerini kullandı.