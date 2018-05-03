Binali Yıldırım, Erdoğan'ın adaylığını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grubu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterdiklerini açıkladı. MHP de dün yaptığı toplantı sonrası Erdoğan'ı aday gösterme kararı almıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için karar aldıklarını açıkladı.

"Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Bizim adayımızı milletimiz çoktan belirledi" diyen Yıldırım, "Bizim adayımız milletin adayıdır. Bizim adayımız milletin adamıdır. AK Parti olarak kapalı grup toplantısında ittifak ile aldığımız kararla Türkiye sevdalısı, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan’ı AK Parti grubunun ittifakla Türkiye’nin liderini cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

MHP, AKP'den önce davranarak dün grup kararıyla Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı almıştı.