Binali Yıldırım: Erdoğan İstanbul'u susuzluktan, çamurdan ayağa kaldırdı

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı'daki 'Büyük İstanbul Mitingi'nde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u susuzluktan, çamurdan ayağa kaldırdı' ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor. İttifakın 3. ortak mitingine MHP lideri Devlet Bahçeli de katılıyor.

Yıldırım konuşmasında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u susuzluktan, çamurdan ayağa kaldırdı" ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI 15 TEMMUZ'DA KURULDU'

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yenikapı'ya ruh veren Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu. Bu birlik ve beraberlik bizde olduğu sürece İstanbul'un da Türkiye'nin de çözülemeyecek hiçbir derdi olmaz.

Bu muhteşem tablonun önünde saygıyla eğiliyorum. Bu tablo bize 'İstanbul 1 Nisan'ı karşılamaya hazır' diyor."

'AYIRMAK YOK, ÖTEKİLEŞTİRMEK YOK...'

"Gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle İstanbul'a aynı coşkuyla hizmet edeceğime söz veriyorum. Herkese hizmet götüreceğiz, herkes için çalışacağız.

Ayırmak yok, ötekileştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var, kardeşlik var. Birlikte Türkiye olmak var."

'KANKAM OLMAYA VAR MISINIZ?'

"Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah ederiz. Size daha güvenli, daha mutlu bir İstanbul sözü veriyorum.

Ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, eğlenceye dönüşecek. Anneler, çocuklarınız en güzel anaokuluna gidecek çünkü bunu hak ediyorsunuz. İstanbul'da iş isteyene iş, kendi işini kurmak isteyene destek bizden. Gelin İstanbul'u akıllı şehir yapalım. Birlikte çalışmaya, kankam olmaya var mısınız?"