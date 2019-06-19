Binali Yıldırım, devletin aracıyla seçim çalışmasında

Hiçbir resmi sıfatı bulunmamasına rağmen Çankaya Köşkü'nü boşaltmayan Binali Yıldırım, Başbakanlık kurumunun kaldırılmasına rağmen kurum adına kiralanmış araçla seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Başbakan olduğu dönemde kullandığı Çankaya Köşkü’nü başbakanlık makamı kaldırılmasına rağmen hâlâ kullanan AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın başbakanlık için kiralanan aracı da seçim kampanyasında kullandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yıldırım’ın CHP adayı İmamoğlu ile katıldığı televizyon programına gelirken kullandığı 34 AN 3861 palakalı Audi marka A8 model lüks aracın, Aydoğan Dış Ticaret A.Ş’nin Autocrat filo Kiralama şirketinden Başbakanlık için kiralanmış.

Eyüp’teki Flatofis’te faaliyet gösteren şirketten aylık 4 bin TL + KDV ile birlikte 5 bin Avro karşılığında kiralanan aracın kamuyla hiçbir ilişkisi kalmayan ve halihazırda siyasi bir partinin adayı olan Binali Yıldırım’a tahsis edilmesi hem kamu açısından hem de Yıldırım açısından suç teşkil ediyor.

