Binali Yıldırım: Dersim hadisesinden özür dileyen bir iktidar var, hesaplaşamayan CHP var

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım TRT Haber ve TRT Kürdi Özel Yayını'nda konuşarak, 'Bu ülkede Dersim hadisesi var. Dersim hadisesinden özür dileyen bir iktidar var. Buna rağmen Dersim hadisesinin adını ağzına alamayan, yüzleşemeyen, hesaplaşamayan CHP var. Buradaki tezat Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partinin CHP ile ittifak halinde olması. Burada bir yanlışlık var' dedi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TRT Haber ve TRT Kürdi Özel Yayını'nda açıklamalar yaptı.

23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimlerine ilişkin "İkinci seçim İstanbul değil sanki Türkiye seçimi gibi. İstanbul seçiminin maalesef uluslararası camiada çok fazla ilgi duyulmaya başlandı. Çok da müdahaleci hareketler yapıldı. Milletimizin canı sıkıldı bu işe. Bunlar uğraştıkça milletimiz daha da hırslanıyor" dedi.

'DİYARBAKIR'DA MÜTHİŞ BİR ŞUURLANMA GÖRDÜM'

Diyarbakır’da konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'da bütün hemşerilerimizi, kanaat önderlerini ziyaret ettik. İstanbul'un ebrusunu, renklerini teşkil eden illerimize de gidelim dedik. Birkaç il seçtik ve burada Diyarbakır'dayız. Yoğun ilgiyle karşılaştık. Bu beni çok mutlu etti. Teröre karşı koyma adına, kardeşlik adına Diyarbakır'da müthiş bir şuurlanma gördüm.

Biz kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize gözümüzün bebeği gibi bakmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki, bu bölücü terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok. Asıl Kürtlerin sorunu PKK terör örgütü. Elde edilen bu huzur ve kardeşlik ortamının sürdürülmesini herkes istiyor. Hendek ve çukur olaylarından dolayı yüzbinlerce bölge insanı İstanbul'a, diğer illere gitti. Kendilerine oralarda gelecek aradılar.

İşimiz İstanbul, geleceğimiz İstanbul. Sen İstanbul için ne yapacaksın? Talepler bunlar zaten yerel yöneticilerin yapmak durumunda olduğu, mecbur olduğu şeyler. Bölge insanının kendini ifade ettiği döneme bakarsınız son 16 yıllık AK Parti iktidarıdır."

'BU ÜLKEDE DERSİM HADİSESİ VAR'

"Cumhurbaşkanımızın 2005'te Diyarbakır konuşması var. Bu ülkede Dersim hadisesi var. Dersim hadisesinden özür dileyen bir iktidar var. Buna rağmen Dersim hadisesinin adını ağzına alamayan, yüzleşemeyen, hesaplaşamayan CHP var. Buradaki tezat Kürtleri temsil ettiğini söyleyen partinin CHP ile ittifak halinde olması. Burada bir yanlışlık var.

Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimliğiniz sizin onurunuzdur, şerefinizdir. Kürtler için de Çerkezler için de böyle. Ama şunu unutmayacağız, biz tek bir devletiz, milletiz. Resmi dilimiz Türkçe'dir. Hepimiz aynı kıbleye yöneliyoruz. Peygamberimiz aynı, dinimiz aynı. Hepimiz aynı Allah'ın yarattığı kullarız. Bizi birleştiren en büyük değer bu. Bizleri Türkiye Cumhuriyeti devleti birleştiriyor."

'YSK SEÇİMİN TEKRARI KONUSUNU İYİ İZAH EDEMEDİ'

"İkinci seçim İstanbul değil sanki Türkiye seçimi gibi. İstanbul seçiminin maalesef uluslararası camiada çok fazla ilgi duyulmaya başlandı. Çok da müdahaleci hareketler yapıldı. Milletimizin canı sıkıldı bu işe. Bunlar uğraştıkça milletimiz daha da hırslanıyor. Burada bir taraf tutma durumu var.

YSK seçimin tekrarı konusunu iyi izah edemedi. Gerekçeli kararı geç yayınladı. 31 Mart seçimi tamamlanmış bir seçim değildir."

'CANLI YAYIN KESİNLEŞTİ'

"Prensip olarak olur dedik. Arkadaşlarımız her iki partiden de konuşuyorlar. Kesinleşti."