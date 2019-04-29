Binali Yıldırım: Defteri kapatmadım, sonuçları kabul ettiğim doğru değil

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 'İstanbul ile ilgili sonucu kabullendiğim ve o defteri kapattığım yönündeki yargılar kesinlikle doğru değil' dedi.

31 Mart seçimlerini kaybeden AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te Sevilay Yılman'a konuşan Yıldırım, “İstanbul ile ilgili sonucu kabullendiğim ve o defteri kapattığım yönündeki yargılar kesinlikle doğru değil. Yapmış olduğum açıklamada da gayet net bir biçimde belirttim bunu ama demek ki kendimi tam ifade edememişim" dedi.

"Şu anda devam eden bir hukuki süreç var. YSK’nın ne karar vereceğini ne ben biliyorum ne de siz! Bir de benim bir fıtratım var biliyorsunuz. Ben bu sürecin bir öznesi olarak; ‘Binali Yıldırım yargıyı etkilemeye çalışıyor’ gibi bir algının oluşmasını istemediğimden kenarda sakin bir biçimde Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını bekliyorum" diyen Yıldırım, "Bakın… 8.5 milyon oy içerisinde sadece yüzde 10’u sayıldığında aradaki fark 29 bin 500'den 13 bine iniyor ise, 8.5 milyon oyun sayılması halinde sonuç ne olurdu? Sonucun değişmemesi mümkün müydü?’ Bir aday olarak bulunduğum ortamda merakları gidermek adına iptal oyların tekrar sayımı ile karşımıza çıkan sayısal tablo nedeniyle bu paradoksa dikkat çektiğim halde kamuoyunda ‘Binali Yıldırım seçimin sonucunu kabullenmiş ve İstanbul'la ilgili defteri kapatmış’ yorumları doğru değil!” ifadelerini kullandı.