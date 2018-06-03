Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır

Başbakan Binali Yıldırım, 'Cumhur İttifakı milletin huzuru için yola çıkmış bir ittifaktır. Yenikapı ruhunun devamıdır' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı milletin huzuru için yola çıkmış bir ittifaktır. Yenikapı ruhunun devamıdır. 15 Temmuz’da alçaklara dersini veren ay- yıldızlı bayrağı indirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır" dedi. Muhalefeti eleştiren Yıldırım, "Şimdi haklarını yemeyelim bunları bir projeleri var; Yapılanı bozmak, yıkmak. Hizmetleri durdurmak, milletin faydasına olan her şeyi yok etmek. Başka projeleri yok" diye konuştu.

Yıldırım, "Millet güçlü olursa biz güçlü oluruz. Milletin itibarı yükseldikçe biz görev yapmış oluruz. Güçlüyüz çünkü yürüdüğümüz yolda millet bizimle beraber. Kastamonu, AK Parti'ye, Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor. Durmak yok yola devam. İstiklal mücadelesinde Mehmet Akif'e ev sahipliği yapan Kastamonu bugün de istikbal mücadelemizi yapan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor. 'Şu Erdoğan gitse de Türkiye'de istediğimiz gibi at oynatalım' diyen emperyalistlere, onların iş birlikçilerine, Osmanlı tokadını vuracak mıyız? Kastamonu 24 Haziran'ı iple çekiyor" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI YENİKAPI RUHUNUN DEVAMIDIR'

"Cumhur İttifakı'nın milletin huzuru için yola çıkmış bir ittifak olduğunu" savunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır. 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren ay- yıldızlı bayrağı indirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır. Türkiye’nin önünün kesmek isteyenlere fırsat vermediniz ama Türkiye’nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Darbeyi bastırdık, ekonomide finansal kumpaslar kurarak üzerimize gelmeye devam ediyorlar. 24 Haziran'da bunların bütün oyunlarını başlarına geçirecek miyiz? Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alanları dinliyorsunuz değil mi? Bu ülkenin hayrına bir şey ağızlarından çıktı mı? Bunların derdi millete hizmet değil, ülkeyi daha ileri götürmek değil. Öyle bir projeleri olsaydı şimdiye kadar çoktan anlatırlardı. Memleketin hiçbir şehrinde 'Şu eserimiz var' diyebiliyorlar mı? 'Ilgaz Tüneli'ni yaptık' diyebiliyorlar mı? 'Kastamonu Havalimanı'nı yaptık' diyebiliyorlar mı? Diyemezler. Çünkü bunların işi laf üstüne laf koymak. AK Parti'nin işi taş üstüne taş koymak, eser, proje yapmak."

'TİKA'YI KAPATACAKLARMIŞ, FETÖ BÖYLE İSTİYOR ÇÜNKÜ'

Yıldırım şöyle devam etti:

"Şimdi haklarını yemeyelim bunları bir projeleri var; Yapılanı bozmak, yıkmak. Hizmetleri durdurmak, milletin faydasına olan her şeyi yok etmek. Başka projeleri yok. 80 ülkede Türkiye’nin bayrağını taşıyan tarihi miraslarını ortaya çıkaran Afrika ülkelerine kuyu, okul açan, sağlık merkezi kuran, camileri, kültür merkezlerini ihya eden Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacaklarmış. Niçin? FETÖ böyle istiyor çünkü. FETÖ'nün dışarıda sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. Başka ne diyorlar? 'Kanal İstanbul yapımını durduracağım' diyor. Kanal İstanbul'a senin hayalin yetmez. Ey kardeşim o Türkiye'nin stratejik projesidir. Senin bu işlere aklın ermez, gücün de yetmez. Bu işlere millet karar verir. 'Yerli otomobil de nereden çıkmış?' diyorlar. Başkalarının arabalarını alalım, paraları oluk oluk dışarı aktaralım. Bu mu sizin yerliliğiniz? Bunların işi gücü yapılan işleri durdurmak, bozmak. Bunlar milletle aynı istikamette yürüyemiyorlar. Ayarları bozuk. Bu millet rahat yüzü görmesin. İnsanların yüzü gülmesin istiyorlar. Yıkmaya çalıştığınız projeler bu ülkenin gurur projesidir. Milletimiz buna izin verir mi? Söyledikleri tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirmek, Erdoğan olmasın da ne olursa olsun."