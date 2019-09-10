Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Binali Yıldırım’ın Çankaya Köşkü’nde konutu olup olmadığına ilişkin sorularına Bakanlık tarafından verilen yanıtı paylaştı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Binali Yıldırım’ın Çankaya Köşkü’nde oturup oturmadığına dair Bakanlık’tan gelen yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Konutları Şubesi Müdürlüğü tarafından kendilerine konuya ilişkin verilen yanıtı paylaşan Candan “Binali Yıldırım Çankaya Köşkü’nden taşınmış” dedi.

Candan’ın paylaştığı yazıda “Çankaya Köşkü'nün kamu konutu olarak tahsisine ilişkin ilgili yazınız incelendi. Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan alınan E.138466 sayılı yazıda, Mülga Başbakanlık Uhdesinde Bulunan Beştepe Yerleşkesinin Cumhurbaşkanlığı'na, Çankaya Yerleşkesinin Mülga Başbakanlığa karşılıklı olarak 12/02/2015 tarihinde bir protokolle devri sonrası Çankaya Köşkü’nün, Mülga Başbakanlık çalışma ofisleri olarak kullanılmış olup hali hazırda Köşk içerisinde sayın Binali Yıldırım tarafından kullanılan bir konut bulunmadığı bildirilmiştir” denildi.

Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı köşkünden taşınmış pic.twitter.com/LPCeelI23d — Tezcan CANDAN (@tezcandan) September 9, 2019

Başbakanlık yaptığı dönemde Çankaya Köşkü'nde oturmaya başlayan Binali Yıldırım Meclis Başkanı seçilince de ikametini değiştirmemişti. TBMM Başkanlığı'ndan istifa ederek 31 Mart seçimlerinde AKP'nin İstanbul belediye başkan adayı olan Yıldırım'ın halen köşkte oturması tepkilere neden olmuştu.

