'Oyları çaldılar' sözlerine ilişkin açıklama yapan Binali Yıldırım, ''Çaldılar’ demeye mecburdum. Algı operasyonu yapıldı. Hukuki bir tabir değildi bu. Ben farkındayım. En büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, ben varım. Ben sesimi duyuramıyorum' dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Fox TV'de yayımlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında konuştu.

Yıldırım, "Seçim oy verildikten sonra sayım esnasında bütün partiler gözünü dört açacak. Seçim sandığa atılan oylarla değil sandıkta sayılan oylarla kazanılır. Sandıkta sayılan oyların da kime ait olduğu, yerli yerine gitmediği partilere ait" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından bölümler şöyle:

"Seçimde görev alacak müşahitlerin sayısını artırdık. Seçim tecrübesi fazla olan arkadaşları seçtik, eğitimler verdik arkadaşlara. O seçimden çıkardığımız dersler bunlar. Ama şunu da görmek lazım, ev sahibi hatalı diye hırsızı suçsuz çıkarmak olmaz.

"Kurullar kesinleşti, 2 Mart'ta. Bundan sonra itiraz olmaz diyorlar. Ben 2 Mart'tan önce seçim kurullarında kimler var diye istediğimde yasak dediler. Ben müneccim miyim İsmail Bey, kim kanuna uygun, kim değil, nereden bileyim. Önceden veriyorlardı. Demek ki hata yaptıklarını anladılar.

İsmail Küçükkaya, "Rakibiniz, usulsüz oluşturulduğu belirtilen sandıklarda rakibim önde diyor?": İnceleme adaya göre olmaz. Verilen bütün oylara göre yapılıyor İsmail Bey. Bu çok anlamlı değil. Herkesin verdiği oyun yerli yerine gitmesi lazım.

Bu yanlışları, bu yanlış işlemleri yapan, seçime gölge düşürenler soruşturulsun, bulunsun diyor. Peki bu seçimde bir yanlış yoksa neden böyle bir karar veriyorlar. Ben kimin yaptığını bilemem ki. Bu yargının görevi. Bu adamları kim görevlendirdiyse onların bulunup, hesabının sorulması lazım.

Seçmenin burada bir kabahati yok. Kabahat bu yanlışı yapanlarda. Onu da YSK'nın araştırıp, bulması gerekir.

İsmail Küçükkaya: "Seçimin iptaliyle milli irade yok sayıldı mı?": Hiç öyle düşünmüyorum. Kanun diyor ki imzalı olacak diyor. Bunların hepsi burada yazıyor. Söylediğiyle kanunda yazan farklı şeyler. Bir hukuk adamının kanunlara göre hareket etmesi lazım. Bu kadar açık.

Artık ortak İstanbul hayalini, bu şehrin geleceğini konuşmak istiyorum, Rakibime diyorum ki, artık İstanbul'a dönelim. İstanbul'un projelerini konuşalım. Benim rakibim Ekrem İmamoğlu.

"Sosyal medya denen şey çıktı, mertlik bozuldu. Konuyu tek taraflı düşünmemek lazım, her iki tarafta da bu yapılıyor. Bir şey söylüyorsunuz, neyi söylemeye çalıştığınız bir kenara bırakılıyor, önü arkası kesilerek polemik oluşturulmaya çalışılıyor. Bana, 'yan yana gelseniz Ekrem İmamoğlu'yla' diye sordular, ben 'olabilir' dedim. Sonra arkasından, 'benim programında yapalım' dediler. Ben de buna, 'sormamız lazım' dedim. Sosyal medyada tahribat oluyor, etkisi de hemen geçiyor, saman alevi gibi. Sosyal medya hayatımızın bir gerçeği ama sosyal medya sorumsuz medya değil, troller iletişimin güvenilirliğine zarar veriyor

“Oyları çaldılar” sözlerine ilişkin açıklama yapan Yıldırım, “‘Çaldılar’ demeye mecburdum. Algı operasyonu yapıldı. Hukuki bir tabir değildi bu. Ben farkındayım. En büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, ben varım. Ben sesimi duyuramıyorum.” dedi.