İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması sonrası Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmeyen Binali Yıldırım, 'Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim' dedi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması sonrası görevinden istifa etmemesine ilişkin konuştu.

"Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar" diyen Yıldırım, "Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Anayasanın 94. maddesi… Yasamayla ilgili Mahalli İdareler Secim Kanunu, Meclis Başkanı'nı dolaylı olarak istifa etmeyecekler arasında sayıyor. Çıktığım yoldan geri dönmem, kararı seçmen verecek" dedi.