Binali Yıldırım: Bunların dikili ağaçları yok

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'daki AKP mitinginde konuşuyor. Yıldırım, 'Adamlar nereye gitse yıkımdan bahsediyorlar. Ağızlarından bir hayırlı kelime çıkmıyor bunların. Dikili ağaçları yok' ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'daki AKP mitinginde konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul 15 Temmuz sonrasında Yenikapı ruhunu başlatan şehir.

Yeni bir seçime gün sayıyoruz. İnşallah, 24 Haziran'da biz bu yıkım ekibine hak ettikleri dersi verecek miyiz? Adamlar nereye gitse yıkımdan bahsediyorlar. Ağızlarından bir hayırlı kelime çıkmıyor bunların. Dikili ağaçları yok. Bunların şu biz yaptık diyebileceğimiz bir eserleri var mı?

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."