Binali Yıldırım: Bugünler aynı zamanda fırsat günleridir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 'Endişeye gerek yok. Elimizdeki imkanlar, göstergeler birçok ülkeden daha iyi. Panik yapmanın anlamı yok. Bunlar gelip geçicidir. Bugünler aynı zamanda da fırsat günleridir. Herkesin durduğu yerde yatırım yapan kazanır. Bu da yatırımcılara benden öğüt olsun' dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda bu yıl ikincisi 'Küresel Ticaret Savaşında Türkiye'deki Yatırım Fırsatları" adıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında, ekonomide "bazı sıkıntılarla karşı karşı kalındığının sır olmadığını", ancak sıkıntının sebeplerine bakılması gerektiğini ve "tespitin doğru yapılmasının önemli olduğunu" söyledi.

Yıldırım, "Endişeye gerek yok. Elimizdeki imkanlar, göstergeler birçok ülkeden daha iyi. Panik yapmanın anlamı yok. Bunlar gelip geçicidir. Bugünler aynı zamanda da fırsat günleridir" diye konuştu.

'KRİZ VAR DİYE ÖLDÜK BİTTİK DEMEYE LÜZUM YOK'

Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi:

"Kriz var diye öldük bittik demeye lüzum yok. Daha kötüsünü biz gördük. 2001'de gördük. Finans kriziydi, 23 banka göçtü. 46,5 milyar dolar uçtu gitti. 2008 krizini gördük. Gezi olaylarını gördük. Osmanlı tarihinde bile görülmeyen derecede faiz oranı 4.6'ya düşmüştü. Dünyanın en büyük projelerinin ihalelerini yapıyoruz. IMF ile yolumuzu ayırmışız. Bütün bunlar tabi ki bazı çevrelerde rahatsızlık oluşturdu ve 'istikrar kayboluyor' algısı, 'güçlü siyasi irade kayboluyor' algısı maalesef bizim göstergelerimizi bozdu. Hemen arkasından 17-25 Aralık ihanetini gördük. Yargı darbe girişimini gördük. Yetmedi ve 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bütün bu sınamalardan geçen Türkiye yıkılmadı, ayakta kaldı. Neden? Özel sektörün, sanayicilerimizin tecrübesiyle birikimiyle ve krize yönelik geçmişten gelen bağışıklık kazanmış olmalarından dolayı. Dolayısıyla bugün yaşadığımız sıkıntıların üstesinden mutlaka geleceğiz, bunu açıkça söylüyorum. Çünkü tedbirleri hükümetimiz alıyor. Gerek bankaların sıkıntılarına yönelik tedbirler alınıyor, gerek reel sektörün bilançolarının bozulmaması için gereken yapılandırmalara gidiyorlar. Bir müddet ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Geçmişte fazla açılmıştık, şimdi biraz daha işleri toparlayacağız. Yapacağımız budur."

'BUGÜNLER AYNI ZAMANDA FIRSAT GÜNLERİDİR'

Yıldırım, 2001 krizinden örnekler verirken şunları söyledi:

"2001 krizi, kamu krizi. Devletin borcu çok yüksekti. Onun için krizdeydi. Şimdi öyle değil, gayrisafi milli hasılanın yüzde 30'unun altında, yüzde 29. Peki bu oran başka ülkelerde ne? Japonya'da yüzde 230. Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarında yüzde 100'den fazla, İtalya'da yüzde 115. En düşük olan yüzde 80. Özel sektör borcunu katmıyorum, sadece kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 100'ün üzerine çıkmış, yüzde 200'ün üzerine çıkmış. Bizde ne kadar? Yüzde 30'un altında. Özel sektörün borcunu da dahil ettiğimizde yüzde 54. Niye endişe ediyoruz? Özel sektör artı kamu borcu yüzde 54, gayrisafi milli hasılaya oranı. Başka ülkelerin sadece kamu borcu bile bu kadar düşük değil. Endişeye gerek yok. Elimizdeki imkanlar, göstergeler birçok ülkeden daha iyi. Panik yapmanın anlamı yok. Bunlar gelip geçicidir. Bugünler aynı zamanda da fırsat günleridir. Herkesin durduğu yerde yatırım yapan kazanır. Bu da yatırımcılara benden öğüt olsun."