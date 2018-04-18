Binali Yıldırım: Bu süreç neden değişti diye merak edenler olabilir...

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim kararına ilişkin açıklama yaparak, "Sürecin bu şekilde devam etmesi, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik ve güvenlik durumları da dahil olunca böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim kararıyla ilgili konuşuyor.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bu süreç neden değişti diye merak edenler olabilir. Bildiğiniz gibi, 16 Nisan referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anayasamızda yerini almıştır.

Bazı maddeler hemen yürürlüğe girmiş, bazı maddelerin de seçimden sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Vatandaşlarımız bu değişikliğin artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uyumlu hale gelmesi için beklemekte ve ümit etmektedir.

Sürecin bu şekilde devam etmesi, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik ve güvenlik durumları da dahil olunca böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir."