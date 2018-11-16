Binali Yıldırım: Atatürk tartışılan bir değer değil

TBMM Başkam Binali Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırıları 'toplumun ciddiye almadığını' iddia ederek, 'Atatürk, tartışılan bir değer değil Türkiye'de' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Binali Yıldırım, Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaretten dönüş yolunda kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Atatürk'e yönelik saldırılar için, "Tuhaf tuhaf olaylar ortaya çıktı. Toplum bunlara çok itibar etmiyor. Toplumun büyük kesimi bunları anormallikler olarak görüyor. Zaten o saldırıları ciddiye almak büyük bir yanlış olur. Çünkü, olanlar tamamen uç örnekler" dedi.

Hürriyet’ten Vahap Munyar’ın haberine göre; Yıldırım’a yönelik sorular ve yanıtları şöyle:

Tekil de olsa Atatürk'e karşı bazı saldırılar var. TBMM Başkanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Esasında toplum aklıselimle hareket ediyor. Bunlara çok itibar etmiyor. Toplumun büyük kesimi bunları anormallikler olarak görüyor. Ciddiye de almıyor. Atatürk, tartışılan bir değer değil Türkiye'de... Ülkenin kurucu değerlerinin başında geliyor. Ben Atatürk ve Cumhuriyet'in değerleri üzerinde çıkarılmaya çalışılan kavgaları çok geride kalmış buluyorum. Toplum nazarında hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Yani, meczup çıkabilir. Her dönemde çıkabilir. Tekil olayları, kişilik problemi olanları, topluma uyum sağlamayan insanların ortaya koyduğu anormal davranışları veri kabul edip buradan böyle bir Atatürk'ün karşısında yer alanlar diye bir duruşa dönüştürmek çok zorlama bir iş olur. Türkiye bugünleri çoktan aştı.

Saldırılar tekil ama birilerinin sistematik planı olabilir mi?

İş görmez... Yapıyor olabilirler. Özellikle çıkarılmış hadiseler de olabilir. Ama iş görmez. Bugün Atatürk, laiklik, dindarlık, muhafazakârlık, bu değerler artık Türkiye'nin çatışma alanı olmaktan çıkmıştır. Ülkenin, milletin konuşacağı daha farklı konuları var. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl hedefleri nasıl yakalanır? Türkiye nasıl bölgesel bir güç olur? Türkiye nasıl gömü coğrafyasına daha fazla destek olabilir? Türkiye'nin liderliğini içeride birçok kesim fark edemiyor. Türkiye'nin Ortadoğu için, Orta Asya için, Balkanlar için ne anlam ifade ettiğini, bu coğrafyalarda yaşayanlar daha iyi biliyor. Daha yalandan görüyor.

Buradan kutuplaşma yaşanır mı?

Yapılanları ciddiye almak, büyük bir yanlış olur. Toplumsal bir temeli yok. Kimsenin Atatürk'le meselesi yok bu ülkede. Tamamen uç örnekler... Onun ötesinde bir anlam ifade etmiyor. Tersinden yapılsa da aynı... Hiç fark etmez. İki tarafta da artık toplumun genel değerlendirmelerinin dışında kalmış bir durum söz konusu. Hiçbir şekilde bununla kimse bir dayatma yapamaz. Veya bir kutuplaşma vesilesi oluşturamaz.