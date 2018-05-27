Binali Yıldırım: 16 yıldır yapılan yolları, hastaneleri balyozlarla yok edecekler

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'da partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, 'Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye'de yapılan dev eserleri, tünelleri, yolları, hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'da partisinin seçim mitinginde konuştu.

"Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye'de yapılan dev eserleri, tünelleri, yolları, hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan" diyen Yıldırım, diğer adayların Suriyelileri ülkelerine göndermek istediğini söylerken, "Savaştan canını kurtarmak için kaçanları savaşa göndermek insanlık mı?" ifadelerini kullandı.

"Bizim geleneğimizde merhamet vardır, yardım etmek vardır. Hayatını kurtarmak isteyenlere bile tahammül etmeyenler nasıl ülke yönetecekler?" diyen Yıldırım, "Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar hangi hayırlı işe evet dediniz? 12 seçimde başaramadılar, 13. seçimde de başaramayacaklar. AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin dünyada itibarı yükseldi, toplumun tüm kesimleri refahtan, kalkınmadan payını aldı, her ilimize üniversite götürdük" şeklinde konuştu.