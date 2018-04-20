Binali Yıldırım: 100 bin imza için noter onayına gerek yok

Başbakan Binali Yıldırım, "100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanlığı adaylığının esas ve usulleri bu teklifte yer alıyor" diyerek, imzalar için noter onayı gerekmeyeceğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı ile gündeme gelen 100 bin imza konusunda, "Noter şartı falan yok" dedi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak" dedi.

Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanlığı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaşlarımız, kimi aday gösterecekse ona yönelik gerekli kimlik bilgilerini, kendi rızasıyla aday göstermek istediğini belirtecekler."