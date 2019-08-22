Bin Çiçekli Bal, Yaşar Kemal yarışmasına yoğun ilgi

Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür Akademisi’nin Yaşar Kemal adına düzenlediği (Bin Çiçekli Bal) yarışmasına bu yıl büyük bir ilgi var.

Araştırmacı Yazar İbrahim Çenet öncülüğünde, Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür Akademisi’nin Yaşar Kemal adına düzenlediği (Bin Çiçekli Bal) yarışmasında bu yıl yoğun ilgi var. Yarışmanın katılımcıları öykü, şiir ve kısa film dalında yarışacak. "Özgür İnsan" ödülünün Akademi tarafından bu yıl kime layık görüleceği de merak konusu oldu.

Yazar İbrahim Çenet, "Bu yarışmaya özellikle genç kuşağın rağbet göstermesi, güzel yarınlar adına sosyal ve kültürel anlamda umutlarımı çoğalttı" dedi.

"Edebiyata ve sanata yönelen gençlik, toplumun aynası olacaktır" diyen İbrahim Çenet, "Sanat için yapılan kültürel faaliyetlerin önünün açılması ve desteklenmesi aydınlık yarınlara ve nesillere ışık tutmasına büyük katkı sağlar" dedi.

Yarışmanın seçici kurulları şu isimlerden oluşuyor:

ÖYKÜ DALINDA SEÇİCİ KURUL

Hatice Altunay, Yazar, Öğretmen

Ayça Öztorun, Yazar, Gazeteci

Bekir Dağsever, Halk Bilim Uzmanı, Yazar.

HALK BİLİM DALINDA

Musa Tolu, Halk Bilim Uzmanı, Yazar

Veli Bayrak; Gazeteci, Yazar

Ali Yılmaz, Eğitimci, araştırmacı yazar

ŞİİR DALINDA

Dursun Özden, Şair, Yazar, Belgeselci

Özge Sönmez, Şair, Yazar

Kenan Can Yoldaşlar, Yazar, Şair, Yayıncı.

YARIŞMA SEKRETERYASI

Erdal YILMAZ:

Uzman Kırtasiye, Rahime Hatun Mah. Atatürk Lisesi Yolu, Belediye binası yanı Osmaniye/ Merkez

Tel: 0328- 812 5110

İbrahim ÇENET - Kurum Yöneticisi:

Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür Akademisi, Çardak köyü / Osmaniye

Tel: 0538-552 2992; Büro: 0328 -835 64 06.

e-mail: [email protected]

Bu etkinlikler ve geleneksel yarışmalar, 6-7-8 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

İBRAHİM ÇENET KİMDİR?

1968’de öğrenci hareketlerine katılan, 6 Mayıs 1972’de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılmasını silahlı eylemle protesto ederken iki kolunu ve bir bacağını kaybeden Araştırmacı Yazar İbrahim Çenet, 6’ıncı Filo’nun Amerikalı askerlerini denize atan devrimci gençlik hareketinin de öncülerindendi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeyken sınıf arkadaşı da olan Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Cihan Alptekin ve Ulaş Bardakçı’nın yakın arkadaşıydı. Mücadeleci ve korkusuz yanıyla, devrimci dava arkadaşları tarafından yiğit Çukurovalı diye anıldı.