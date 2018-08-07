Bilkent Üniversitesi'nde torpil skandalı: Öğretim görevlileri istifa etti

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğretim görevlilerinden Cem Emüler, Bölüm Başkanı Jason Hale'nin bölüme girmeye hak kazanan öğrencilerin listesini değiştirdiğini belirterek, 'Aynı zamanda giriş sınavı jürisini de oluşturan bütün meslek dersi hocaları olarak, şu an itibariyle Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ndeki eğitmenlik görevimizden ayrılmış bulunmaktayız' dedi.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü öğretim görevlilerinden Cem Emüler, bölüme giriş sınavının hiçe sayılarak bölüme girmeye hak kazanan öğrencilerin listesinin değiştirildiğini açıkladı ve bu duruma tepki göstererek istifa ettiğini duyurdu.

Emüler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilkent gibi güzide bir kurumun titizliğine yakışmayan bu anlaşılmaz tutum, tiyatro bölümünde ders veren bütün meslek dersi hocalarını bir karar vermeye zorlamıştır. Aynı zamanda giriş sınavı jürisini de oluşturan bütün meslek dersi hocaları olarak, şu an itibariyle Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ndeki eğitmenlik görevimizden ayrılmış bulunmaktayız. Bilgilerinize" ifadelerini kullandı.

Emüler’in instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sevgili Arkadaşlarım, Öğrencilerim, Meslektaşlarım. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü giriş sınavları Haziran ayında çok değerli bir jüri tarafından dört gün boyunca yapılmış; sekiz öğrenci bölüme kabul edilmiş; YGS’den baraj puanı almaları halinde bölüme resmi kayıt yaptırabilecekleri hem kendilerine, hem de bütün bölüme sözlü olarak duyurulmuştu. Ancak, sınavın ardından, bölüm başkanı keyfî bir kararla jürinin ilan ettiği listeyi değiştirmiş, listeye iki yeni isim eklemiş ve bu adayları okula kabul ettiğini ilan etmiştir. Sanat okulları eğitim kadrosunda yer alan isimlerin niteliği ve öğrencilerin seviyesi ile değer kazanır. Bunu sağlayan en önemli faktörlerden biri giriş sınavlarının özenli, yetkin ve şaibeden uzak bir şekilde yapılmasıdır. Bilkent Üniversitesi gerçekten çok değerli bir kurumdur ve sanat bölümlerine verdiği destek ile tanınmaktadır. Bilkent Tiyatro Bölümü de, bu güne kadar, hepimizin ortak çabasıyla Türkiye’nin en nitelikli eğitim veren kurumlarından biri olmuştur. Ne var ki, Bilkent gibi güzide bir kurumun titizliğine yakışmayan bu anlaşılmaz tutum, tiyatro bölümünde ders veren bütün meslek dersi hocalarını bir karar vermeye zorlamıştır. Aynı zamanda giriş sınavı jürisini de oluşturan bütün meslek dersi hocaları olarak, şu an itibariyle Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ndeki eğitmenlik görevimizden ayrılmış bulunmaktayız. Bilgilerinize.”

Konuya ilişkin Bölüm Başkanı Jason Hale'den henüz bir açıklama gelmedi.