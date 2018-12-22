Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Aralık ayı konferanslar dizisi tamamlandı

Geçen yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen 'Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu' ile kuruluşunu ilan eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi, 2018 yılıyla birlikte başlattığı farklı ve güncel konulardaki aylık konferanslar dizisini tamamladı.

İlki 15 Ekim 2017’de Ankara’da, sonrasında İzmir ve İstanbul’da düzenlenen “Sovyetler Birliği’nde Bilim Sempozyumu” ile kuruluşunu ilan eden Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), 2018 yılıyla birlikte başlattığı farklı ve güncel konulardaki aylık konferanslar dizisini tamamladı.

ADANA'DA 'İNSAN BENCİL MİDİR' KONFERANSI

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin, 2 Aralık tarihinde Adana’da gerçekleştirdiği ve Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Evrim Önal’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, bencil davranışların insanın doğasından mı geldiği yoksa koşulların bir sonucu olarak mı ortaya çıktığı sorusu ele alındı. Bencilliğe tarihsellik içerisinde bakıldığında sınıflı toplumların ortaya çıkışıyla birlikte geliştiği vurgulandı. Önal, burjuvazinin kendi çıkarlarını toplumun çıkarı gibi gösterirken bunu davranış kalıplarına da uygulayarak herkesin çıkarınaymış gibi gösterdiğini belirtti. Bu konunun, kapitalizmin tarihi boyunca burjuva biliminin ve ideolojisinin temel meselelerinden birisi olduğunu ifade ederek bencilliğe olan yaklaşımın sermaye sınıfının dönemsel ihtiyaçlarının bir yansıması olduğunun altını çizdi. Konferans, katılımcıların katkı ve sorularıyla sona erdi.

İZMİR'DE BİLİMİN AYDINLIK YÜZÜ: NECDET BULUT ANMASI

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin 8 Aralık'ta İzmir’de gerçekleştirdiği konferansta, Türkiye'nin bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim insanı olan Necdet Bulut’u hain bir saldırı sonucu yitirmemizin 40. yılında, sevenleri, mücadele arkadaşları, genç bilim emekçileri ve bilimin aydınlık geleceğine inananlar andı. Necdet Bulut’un ölümüyle ilgili arşivden ulaşılan gazete haberlerinin görüntülerinden sonra, eşi Neşe Erdilek Bulut’la yapılan video söyleşi izlendi. Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü Ali Rıza Aydın, Necdet Bulut’u Türkiye İşçi Partisi yıllarından tanıyan birisi olarak hem siyasi hem de bilim insanı kimliğinden bahsetti. Yeğeni Dilek Karasu ise kendi çocukluğunda Necdet Bulut ile yaşadığı güzel anılarından söz etti. Son olarak, Elektrik Mühendisleri Odası eski başkanı Ergül Elgin’in ve Arif Şentürk’ün Necdet Bulut’un nasıl örgütleyici bir bilim emekçisi olduğundan ve mücadeleci kişiliğinden bahsetmesiyle konferans sona erdi.

ZONGULDAK'DA BİLİNCİN EVRİMİ ÜZERİNE

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin 11 Aralık'ta Zonguldak’ta gerçekleştirdiği konferansa, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda bilim emekçisi, akademisyen, öğretmen ve öğrencinin ilgiyle izlediği konferansa sadece Zonguldak’tan değil çevre illerden de katılım gösterildi. Evrim ağacı boyunca çeşitli türlerde ve insanda bilinç üzerine bir tartışmanın yürütüldüğü konferansta, topluluk içinde yaşama, iletişim, dil, empati gibi pek çok başlıkta ilginç deneyler ve sorgulayıcı bulgular üzerinde duruldu.

Prof. Nalçacı’nın sunumundan sonra katılımcılardan gelen çok sayıda soruyla devam edildi. Katılımcılar bu toplantıların, evrim teorisine dönük sistematik saldırıların olduğu günümüzde çok önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Konu evrim olunca ister istemez evrim eğitimine yapılan saldırılar da tartışma gündemine girdi. Müfredattan evrimin çıkarılmasının herhangi bir ünitenin eksilmesi değil, insanın kendine, doğaya, tarihine dair bilgi edinmesine karşı bir saldırı olduğunun, evrimi bilmemenin insanın kendisine yabancılaşması demek olduğunun altı çizildi. Verilen örnekler üzerine “Bugün gericiliğin katmerlisi yaşanıyor” yorumunu yapan Nalçacı ise, toplumu zehirleyen zırvalarla yalnızca eğitim yolu ile mücadele edilemeyeceğini, gericiliği yaratan düzenin topyekûn değişmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcıların merak ve motivasyonla ayrıldıkları konferans sonrası, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Zonguldak’ta çalışmalarını yoğunlaştırması, yeni etkinliklerde buluşulması kararı alındı.

ANTALYA'DA YAPAY ZEKA KONFERANSI

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Antalya konferansı 16 Aralık günü gerçekleştirildi. Konusu "Yapay Zekâ" olan konferansı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Bilge verdi. Bilge, konuyla ilgili araştırmaların başlangıcının 1940'lı yıllara kadar geriye gittiğini, ancak özellikle bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak son 5-10 yıl içinde büyük hız ve popülarite kazandığını belirtti. Konuşmasında, yapay zekâ olarak tanımlanan yazılımların artık kimi kararları kendilerine yüklenen algoritmaların dışında kendi başlarına verebildiğinden söz etti. Teknolojik gelişmelerde şimdiye dek yaşanmamış olan bu deneyimin, bir yandan teknoloji ile insan ve toplum arasındaki ilişkiler bakımından kimi belirsizlikler yarattığından, bir yandan da konuyla ilgili etik adımların atılmasının gerekliliğinden bahsetti. Bilgisayar teknolojilerindeki heyecan verici gelişmenin toplumsal eşitsizliklerin daha da artması ihtimalini gündeme getirdiği vurgulandı. Teknolojinin yarattığı olanakların tüm toplumun yararına kullanılabilmesi için ise yepyeni, sınıfsız ve sömürüsüz bir toplumun kurulması zorunluluğuna işaret edildi.

SAMSUN: ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE BİLİM EĞİTİMİ

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Samsun'daki ilk etkinliği, 18 Aralık'ta OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Taşkın’ın "Çok kültürlülük ve Bilim Eğitimi" başlıklı sunumuyla gerçekleşti. Taşkın, çok kültürcü yaklaşımın sahte bilim üretiminde oynadığı rolü irdeledi. Taşkın sunumunda, Soğuk Savaş'ta kültürel özgürlük adına soyut resim sanatının teşvik edildiği örneğini verdi ve "kültürel özgürlük" kavramının tarihsel olarak tartışmalı olduğunu belirtti. OECD'nin PISA olarak bilinen eğitim araştırması direktörünün "Türkiye'de eğitimin kötüye gittiği" tespitini doğru bulmadığı görüşünü aktaran Taşkın, PISA'nın kendi ölçütlerine göre Türkiye'de eğitim kötü bir görünüm sergilerken neden böyle bir beyanda bulunulduğunu sorguladı. Taşkın, burada, müfredatın dinselleşmesinde kisve olarak kullanılan değerler eğitimi gibi her ülkenin kendi 'değerleri' çerçevesinde bilim yapabileceğinin varsayıldığına dikkat çekti.

Üçüncü Dünya ve Batı olarak ayırdığı iki bilim insanı gruplaması içerisinde, çok kültürlülüğü benimseyenler ve realistler olarak iki yaklaşım olduğundan söz eden Taşkın, Batılı realistler içerisinde Marksistlere rastlanabiliyorken, Üçüncü Dünyacı realistlerin gerçeklik ile bilimi birbirinden ayırt eden "dinozorlar" olduğunu söyledi. Taşkın, her iki gruptaki çok kültürcü yaklaşım sergileyenler arasında ise muhafazakârların boy gösterdiğinin altını çizdi.

Taşkın, bilim eğitimi alanında çok kültürcülüğün post-modernizm, yapılandırmacılık gibi göreceliliği temel alan ve "her şey gider" diyen yaklaşımlarla ortak bir çerçeveye sahip olduğunu anlattı. Bilim yaparken bu çerçeve içine "kültürel ortamı korumak", "kültürel sınırları aşmamak", "yerel bilimi gözetmek", "alternatif algılara açık olmak" gibi unsurların girdiğini ifade eden Taşkın, buna karşılık realistlerin genel olarak izleyici bir konum aldığını, bilime inanmayan ve onu içselleştirmeyen bir mesafede durduklarını ifade etti.

Konferans, çok kültürcülüğü eleştirenlerin eğitimde sorunu kültürel "saygı" eksikliği değil "eşitsizlik" olarak tespit ettikleri ve bu kavramların "sahte bilim" üretmek için kullanıldığı yönündeki önermelerinden alıntılarla devam etti. Taşkın, çok kültürlülük adına bilim insanların tarafından şifalı bitki, feng shui, helal ilaç pazarlamacılığının yürütüldüğü, işin ifrata vardırıldığı noktada Thomas Kuhn'un çevirilerini çarpıtmak suretiyle İran İslam rejimini teorize edecek noktalara gelinebildiği örneklerini verdi.

Sözlü sunumun sonunda ABD yapımı bir kısa film seyredildi. Kısa filmin ardından ise konferans, katılımcılardan soru ve katkıları alınmasıyla sonra erdi.