Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kasım ayı konferansları tamamlandı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlediği Kasım ayı konferansları sona erdi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlediği Kasım ayı konferansları Alaeddin Şenel’in İstanbul’daki konferansıyla tamamlanmış oldu.

SAATLERİ PİYASAYA AYARLAMAK: KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASININ TOPLUM SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ | AHMET SOYSAL & ENDAM KÖYBAŞI, 20 KASIM, İZMİR

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin aylık konferansları kapsamında 20 Kasım 2018’de İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Kalıcı Yaz Saati Uygulamasının Toplum Sağlığı Üzerine Etkileri” konferansı gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak katılan D.E.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Ahmet Soysal, konferansın ilk bölümünde ülkelerin saat dilimlerinin nasıl belirlenip hesaplandığından ve kalıcı yaz saati uygulamasının ne olduğundan bahsetti. Kalıcı yaz saati uygulaması ile hedeflenenin, hükümetin referans gösterdiği ama kimsenin ulaşamadığı İstanbul Teknik Üniversitesi’nin raporunda bahsedilen enerji tasarrufunun aksine özellikle sabahın erken saatlerinde düşen elektrik tüketimini arttırarak elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin karlarının arttırılması olduğunu belirtti.

Konferansın ikinci bölümünde ise Uzm. Dr. Psikiyatrist Endam Köybaşı, kalıcı yaz saati uygulamasının toplum sağlığını nasıl etkilediğinden bahsetti. Gün ışığını görmeden güne başlamanın, melatonin hormonunun salınmasını nasıl değiştirdiğini ve vücut iç saati denen sirkadyen ritmin etkilenerek bunun sonucunda özellikle sabah saatlerinde riskli erişkin gruplarda akut kalp krizi, inme riski gibi ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğini yapılan bilimsel çalışmalardan örnekler vererek ortaya koydu. Ayrıca uyku halinin öğrenme ve davranış gibi bilişsel işlevleri olumsuz etkileyebileceğinden, bunun yanı sıra trafik ve iş kazalarında artışa sebep olabileceğinden bahsetti. Konferans, sunumların ardından soru ve cevaplarla sona erdi.

İNSANIN EVRİMSEL GEÇMİŞİ | HAKAN MUTLU, 29 KASIM, ANKARA

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin (BAA) Kasım-Aralık dönemi konferanslarından Ankara ayağı 29.11.2018 tarihinde Mimarlar Odası’nda gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji bölümünden Arş. Gör. Hakan Mutlu’nun “İnsanın Evrimsel Geçmişi” başlığında yaptığı sunum büyük ilgi gördü.

Etkinlik, BAA adına Engin Özkan’ın açılış konuşması ile başladı. Özkan, BAA’nın kuruş amacı, tarihçesi ve günümüze kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdiği kısa bir sunum yaptı.

Daha sonra, “İnsanın Evrimsel Geçmişi” sunumuna geçildi. Hakan Mutlu sunumuna, ilk olarak primatlar ve Hominidler konusu ile başladı. Seminerde şu sorular yanıtlanmaya çalışıldı: Primatlar şemasında insan nereye oturuyor?, Biyolojik farklılıklar nelerdir?, Evrimsel süreç nasıl ilerledi?, Elimizde bu sürecin kanıtları olan hangi fosiller var?

Daha sonra, taş aletler, homo cinsinden önemli türler ve bu türlerin bulunduğu yerler, bilişsel gelişim ve sanat konularını ele alarak sunumunu tamamladı.

İLKEL TOPLULUKTAN UYGAR TOPLUMA GEÇİŞTE ÜRETİM BİÇİMLERİ | ALAEDDİN ŞENEL, 1 ARALIK, İSTANBUL

Bu dönem İstanbul konferansının ilki Alaeddin Şenel'in "İlkel topluluktan uygar topluma geçişte üretim biçimleri" başlığıyla gerçekleştirildi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi - Kadıköy'de düzenlenen sunuş dinleyicilerin ilgisinin yoğunluğu nedeniyle de dikkat çekiciydi.

Madde, Diyalektik Toplum Dergisi'nin dördüncü sayısında yayımlanan söyleşisinde insanın kültürel evriminde maddi araçlar ve simgesel araçlar ilişkisine değinen Şenel, bu sunumunda avcı-toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişte üretim araçlarının toplumsal dokuya nasıl biçimlendirdiğini daha detaylı şekilde anlattı. Öncelikle kullandığı kavram setini açıklayan Şenel, Marksist kavramların ve yine bu setle uyumluluk gösteren sonraki çalışmaların insanlık tarihini incelerken maddi zemin olarak üretim / geçim araçlarının gelişimini veri aldığına işaret etti. Eşitlikçi topluluktaki insan ilişkilerinin yaşamı sürdürme biçimiyle daha kuvvetli ilişkide olduğunu, eşitsiz topluma doğru geçişte ise hem iklimin ılımanlaşması ile ürün bolluğunun oluşması hem de emek verimliliğini artıracak araçların gelişiminin eşitliksiz ilişkileri güçlendirdiğine değindi. Hayvan evcilleştirmenin mi, tarımsal üretimin mi önce başladığı konusunun çözüldüğünü söyleyen Şenel, çoban topluluklar ile çiftçilik yapan topluluklar arasındaki çatışma ve uyumun sınıflı toplumların yolunu açmış olabileceğini ifade etti.

Çeşitli kentlerde düzenlenen BAA aylık konferanslarını akademinin sitesinden izleyebilir, dergi ve raporlarını yine bu siteden indirebilirsiniz.

http://www.bilimveaydinlanma.org/