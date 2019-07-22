Biletix'e soruşturma

Rekabet Kurumu, Biletix ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu, Biletix ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açtı.

FAHİŞ TUTARLARDA HİZMET BEDELİ

Rekabet Kurumu tarafından söz konusu soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş.’nin, sattığı biletlerin fiyatlarına fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli gibi isimler altında ekstra masraflar eklemek yoluyla ve organizatörlerle imzaladığı münhasır sözleşmelerle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı" denilirken, "Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 20.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 19-22/341-M sayı ile karar verdi" ifadesi kullanıldı.

HAC ORGANİZASYONU...

Rekabet Kurumu tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne ilişkin açıklan soruşturma ise şu şekilde duyuruldu:

"Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27.06.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hakkında soruşturma açılmasına, 19-23/360-M sayı ile karar verdi."