Bilecik'te yakalanan 'tarihi' Tevrat sahte mi?

Bilecik'te ele geçirilen ve Suriye'den geldiği söylenen 'tarihi' Tevrat, gerçek olmayabilir. Yazı tipi ve harflerin yazılımı sahteciliğe işaret ediyor.

Jandarmalar, Bilecik'te bir otomobilde yaptıkları aramada müzik kolonuna saklanmış iki adet Tevrat buldu.

"Milattan öncesine" ait olduğu öne sürülen Tevratların, "ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli" oldukları ve 8 milyon liraya satılmak istendiği belirtildi.

Bulunan Tevratların Suriye'deki Cobar Sinagogu'ndan çalınmış olduğu iddia edildi. Tarihi sinagog 2014 yılında cihatçılar tarafından yok edilmişti.

KARAKTERLERİN SIRASI TERS, YAZI TİPİ MODERN

Ancak Tevrat'taki yazıya bakıldığında harflerin olması gerektiği gibi sağdan sola değil, soldan sağa yazıldığı görülüyor.

Ayrıca yayımlanan görüntülere göre bulunan Tevrat'taki yazı tipi modern ve bilgisayarla yazılmış gibi.

Tevrat'ta görülen yazılar, ceylan derisine ve süslemelere rağmen bulunan Tevrat'ın kötü hazırlanmış bir sahtecilik eseri olduğunu gösteriyor.