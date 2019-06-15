Bilecik Belediyesi'nde Diriliş Ertuğrul temizliği

Bilecik belediye binasından Diriliş Ertuğrul motifleri kaldırıldı.

31 Mart seçimlerinde Bilecik Belediyesi'nin AKP'den CHP'ye geçmesiyle birlikte, belediye binasına TRT' dizisinden esinlenerek yerleştirilen motifler CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından kaldırıldı.

Bahçe binasından kaldırılanlar arasında başrol oyunculuğunu Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizinden esinlenerek yapılan Ertuğrul Bey ile ilgili figürler de yer alıyor.

Geçtiğimiz dönem Bilecik'te 'Diriliş Ertuğrul' isimli dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile 'Ertuğrul' karakterini canlandıran başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a 'Fahri Hemşerilik Payesi ve Beratı' verilmişti.

Eski AKP'li belediye başkanı Selim Yağcı, dizi ve oyuncuların Bilecik'in tanıtımına büyük katkıları olduğunu söylemişti.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ise sosyal medya hesabından Bilecik'in ismini 'Ertuğrul' olarak değiştirme önerisi getirmişti.