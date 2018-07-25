Bilal Erdoğan'ın vakfından Bakan yardımcılığına atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak'ın yönetiminde olduğu TÜRGEV'de görev yapan Ayşe Kardaş Ergezen, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile üyelerinin ardından şimdi de aile vakıflarında görev yapan isimlerin atama işlemlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın yönetim kurulu üyesi, Bilal Erdoğan'ın da kurucusu olduğu TÜRGEV'de yöneticilik yapan Ayşe Kardaş Ergezen, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcılığına atandı. Yine AKP'ye yakınlığıyla bilinen KADEM YYK üyesi olan Ergezen'in bakan yardımcısı yapılması dikkat çekti. İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyeliği görevi yapan, 2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atanan Ergezen, 2015 yılı Haziran seçimlerinde Balıkesir’den milletvekili adayı olmuştu. Ergezen, AKP İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunmuştu.