Bilal Erdoğan'ın gözaltına alınmak istendiği operasyona müebbet talebi

17 Aralık 2013'te düzenlenen operasyonun ikinci dalgası olan 25 Aralık operasyonlarının 'darbe girişimi' olarak tanımlandığı davada, operasyonu düzenleyen isimler hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

25 Aralık operasyonunu düzenleyen eski emniyet ve yargı görevlileri hakkında açılan "darbe girişimi" davasında müebbet hapis cezası talep edildi.

Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ve eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 59 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki salonda yapılan duruşmaya 11'i tutuklu 13 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile aralarında iş adamlarının da bulunduğu müşteki-müdahilleri de avukatları temsil etti.

25 ARALIK'TA NE OLMUŞTU?

AKP ile Cemaat arasında artan gerilim sonrası 17 Aralık 2013'te başlatılan operasyon, uzun süre ülkenin bir numaralı gündemi haline gelmişti.

Rıza Sarraf'ın birçok AKP'li bakana rüşvet verdiğini gösteren ses kayıtları ve belgenin basına servis edildiği operasyon, o dönem AKP desteğiyle emniyet ve yargıda gücü elinde bulunduran Cemaat eliyle gerçekleştirilmişti.

Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Ali Ağaoğlu, Rıza Sarraf ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de aralarında yer aldığı 89 kişi 17 Aralık'ta gözaltına alınırken, 25 Aralık'ta da 96 kişilik ikinci bir gözaltı listesi ortaya çıkmıştı.

İlk operasyon gibi "başarılı" olamayan ve gözaltıların engellendiği ikinci dalgada Latif Topbaş, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, İBB Genel Sekreteri Adem Baştürk, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş, İsmet Yıldırım, Yasin el Kadı, Celal Koloğlu, Fatih Saraç, Mehmet Cengiz, İbrahim Çeçen, Adnan Çebi, Abdullah Tivnikli, Üsame Kutup ve Orhan Cemal Kalyoncu gibi isimlerin dışında Bilal Erdoğan da gözaltı listesinde yer alıyordu.

Operasyon AKP'nin üst üste yaptığı görevden almalarla, emniyet ve yargıda eş zamanlı olarak başlatılan büyük çaplı tasfiyelerle savuşturulmuştu.

Bu hamlelerin ardından 17 Ekim 2014'te 17 Aralık, 2 Eylül 2014'te de 25 Aralık soruşturmasıyla ilgili takipsizlik kararı verildi.