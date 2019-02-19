Bilal Erdoğan'ı üzecek karar: Rüşvetin merkezi...

Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticiliğini yaptığı dönemde TÜRGEV’i ‘rüşvetin merkezi’ olarak gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na verilen üç tazminat cezasını, ‘açıklamalarında kamusal çıkar vardır’ diyerek bozdu.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 17-25 Aralık operasyonlarının yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’i “rüşvet havuzu” olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na üç ayrı davada verilen toplamda 27 bin 500 TL tazminat cezasını bozdu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği iddiaların “kamusal çıkarlarla ilgili olduğuna” dikkat çeken Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, gerekçesinde açıklamaların “ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığını” bu nedenle davaların Kılıçdaroğlu lehine reddedilmesi gerektiğini vurguladı. Yargıtay, ayrıca TÜRGEV’in açtığı ancak Kılıçdaroğlu’nun kazandığı iki davadaki kararları da onadı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından o dönem Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’i ağır sözlerle eleştirmişti. 24 Haziran 2014’te partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Bir de rüşvet havuzu vardı, nüfuz ticareti kullanılarak para aktarılan yer. Onun yeri de TÜRGEV’di. Başbakanın çocuklarının yer aldığı vakıf. Nasıl bir rüşvet havuzu ki Bakanlar Kurulunca kamuya yararlı sayılıp vergiden muaf tutuluyor. Nüfuz ticareti şu demek arkadaşlar; bulunduğun mevkiyi kullanarak yakınlarına veya kendine çıkar sağlamaktır. TÜRGEV’e en büyük rüşvet yine Royal Protokol’den gelmişti. Yine bu kürsüden TÜRGEV’e gelen paraları açıklamıştım. Kuruşu kuruşuna 99.999.990 dolar, 100.000.000 dolardan 10 dolar eksik. Neden eksik hâlâ çözebilmiş değilim” demişti.

TÜRGEV, bu sözler nedeniyle CHP lideri aleyhinde tazminat davası açmıştı. İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Mart 2016’da Kılıçdaroğlu’nu TÜRGEV’e 7 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkûm etmişti. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi de Kılıçdaroğlu’na TÜRGEV’le ilgili sözleri nedeniyle onar bin TL tazminat cezası vermişti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, CHP liderinin açıklamalarında kamu yararı olduğu, eleştiri sınırları içerisinde kalındığı gerekçesiyle cezaları Yargıtay’a taşımıştı.